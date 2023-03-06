Ощущала себя «гадким утенком»: как выглядит сейчас советская девочка-вундеркинд с тяжелой судьбой

Ирина Полякова стала всесоюзной звездой, поступив в МГУ всего лишь в 14 лет. С рождения она отличалась умом, из-за чего всю жизнь сталкивалась с множеством проблем и недопониманием своих близких.

Так, родители Ирины мечтали вырастить из нее настоящего гения, поэтому заставляли девочку учиться не покладая рук. При этом они старательно ограничивали ее общение с одноклассниками и одногруппниками, уверенные, что их дочь еще слишком мала, чтобы встречаться с друзьями.

Такое отношение привело к депрессии и постоянному чувству одиночества. Ирина едва справлялась с давлением, поэтому в 18 лет сбежала со своим возлюбленным, разорвав общение с родней.

«В моей жизни было очень много зависти, непринятия, отвержения, ощущения себя „гадким утенком“, который очень хочет, но никак не может найти свою стаю», — описывала то время Ирина.

Ситуация стала налаживаться только спустя несколько лет. Ирина поняла, что лишь самостоятельно может справиться со своими проблемами, поэтому поступила учиться на психолога. Она встретила возлюбленного и стала матерью, а ее жизнь вошла в спокойное русло. Сегодня бывшая знаменитость уверена, что желание вырастить вундеркинда приведет лишь к сломанной судьбе, поэтому родители никогда не должны стремиться к такому, и не скрывает, что счастлива не нести на себе такой груз ответственности и чужих надежд.