«Орудия» побили рекорд «Грешников» в мировом прокате — теперь хоррор выбился в лидеры подобных фильмов за всю историю

17 августа 2025 10:52
Таких результатов ужастик смог добиться всего за неделю в кинотеатрах.

Если кому-то раньше казалось, что «Грешников» Райана Куглера уж точно никто не обгонит как минимум в этом году, придется смириться с обратным — новый фильм не только продолжает бить рекорды «Грешников», но и уверенно идет к тому, чтобы обогнать вампирский ужастик в мировом кинопрокате.

«Орудия» Зака Креггера официально стартовали в кинотеатрах всего неделю назад, но и этого было достаточно для того, чтобы картина смогла достичь впечатляющих результатов не только по миру, но и в домашнем прокате — это, собственно, и помогло «Орудиям» выйти в лидеры.

«Орудия» собрали почти 60 миллионов долларов в американском кинопрокате

Фильм уже спустя неделю после релиза заработал больше, чем предыдущий хоррор Креггера «Варвар» в целом, и преодолел отметку в 55 миллионов долларов в американском прокате. Таким образом «Орудия» стали первым проектом, снятым по оригинальному сценарию и достигшим таких результатов, после выхода «Грешников» Райана Куглера.

Последний, в свою очередь, собрал около 278 миллионов долларов в США под конец проката, на что «Орудия» тоже могут рассчитывать — уже сейчас у фильма около 100 миллионов сборов по всему миру, а в кинотеатрах он проведет еще как минимум три недели.

У «Орудий» может появиться приквел

Кадр из фильма «Орудия»

Уже спустя неделю после релиза у фильма есть все шансы на то, чтобы со временем превратиться во франшизу — и разговоры об этом уже ведутся на более высоких уровнях.

Так, студия Warner Bros. уже якобы обсудила с Креггером потенциальный приквел, в котором расскажут историю тетушки Глэдис; сам Креггер тоже не раз упоминал о том, что действительно хотел бы создать что-то еще из вселенной «Орудия».

Произойдет это, однако, явно нескоро — по словам режиссера, снимать приквел/сиквел «Орудий» он не будет до тех пор, пока не выпустит свой следующий фильм, который станет адаптацией хоррор-видеоигры Resident Evil.

К слову, Креггер хочет поработать и над супергеройским проектом, к которому он уже даже написал сценарий, — об этом мы рассказывали тут.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
