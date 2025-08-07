Меню
Орлы, Балрог или кто пострашнее? Во «Властелине колец» Саурон — не самый могущественный: вот кто мог одолеть его одной левой

7 августа 2025 16:40
Но все решили положиться на маленьких хоббитов.

Саурон — та самая угроза, что нависает над Средиземьем, вызывает дрожь у хоббитов и эльфов и в итоге собирает Братство Кольца. Но если копнуть чуть глубже в мифологию Толкина, выясняется: Саурон далеко не самый страшный персонаж в этом мире. По сути, он — такой себе middle-менеджер зла, а над ним еще целая пирамида боссов покрупнее.

Все началось с Эру Илуватара — всесильного бога, который создал Айнур, божественных духов. Четырнадцать самых сильных из них пришли в Арду (мир, где находится Средиземье) и стали Валар — они вроде как устроили планету, запустили жизнь и наводили порядок. А те, кто послабее, звались Майар — и служили Валар. Среди Майар был и Саурон.

И все шло нормально, пока Саурон не переметнулся к главному бунтарю и разрушителю — Валару по имени Мелькор, которого позже станут звать Морготом. Вот с этого момента все завертелось: войны, хаос, предательства, злые крепости и тысячи лет тьмы.

Орлы, Балрог или кто пострашнее? Во «Властелине колец» Саурон — не самый могущественный: вот кто мог одолеть его одной левой

Кто был могущественнее

Даже став самостоятельным злодеем, Саурон не дотягивал до уровня бывшего босса. Мелькор/Моргот был одним из самых могущественных существ — настолько сильным, что даже другие Валары с трудом справлялись с ним.

К тому же, в мире Толкина есть существа, которые потенциально могли бы разнести Саурона в пух и прах. Например, Унголиант — гигантская паучиха, прародительница Шелоб. Ее происхождение туманно, но известно, что она в одиночку чуть не прикончила самого Мелькора. Представьте, на что она способна — Саурона ей можно было бы подать на завтрак.

А еще был Манвэ — король всех Валар и повелитель воздуха. Именно он, кстати, посылает великих орлов — тех самых, которые вечно спасают Гэндальфа в последний момент. Эти орлы — буквально божественные создания. Возможно, они могли снести Барад-Дур одним хлопком крыла (ну, почти).

И наконец — Эру Илуватар. Он хоть и редко вмешивается напрямую, но именно он воскресил Гэндальфа, превратив его в Гэндальфа Белого. Так что, технически, на стороне добра — само божество. А Саурон против него — просто амбициозный дух, заигравшийся в власть.

Ранее мы писали: Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем

Фото: Кадры из сериала «Властелин колец», из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
