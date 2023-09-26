Органы напоказ: оголившаяся Волочкова перешла все грани приличия

Эпатажная Анастасия Волочкова уже давно закрепила за собой звание главной любительницы откровенных фотографий в российском шоу-бизнесе. Поклонники балерины уже привыкли к обнаженным снимкам из бани, на которых звезда прикрывается лишь вениками, шпагатам в самых неожиданных местах и микрокупальникам, которых у Анастасии Волочковой в избытке.

Однако на фото с Мальдивских островов разглядеть бикини можно было лишь под микроскопом. Танцовщица опубликовала в соцсетях снимок, на котором лежит на пляже почти полностью обнаженная, в одних крошечных плавках, сливающихся по цвету с кожей. Бюст Волочкова замаскировала стикерами, за что получила благодарность поклонников.