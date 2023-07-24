Организаторы об этом молчат: Соседов не может прийти в себя после случившегося на «Славянском базаре»

Сергей Соседов вернулся в Москву из Витебска, где побывал на «Славянском базаре». Оказавшись дома, музыкальный критик выдохнул с облегчением. Знаменитости предстоит еще долго оправляться от того, что случилось с ним на фестивале.

Музыкальный критик не был готов к излишнему вниманию к своей персоне. Организаторы не предупредили звезду, что в Беларуси он пользуется бешеной популярностью. Поклонники не давали прохода Сергею, из-за чего он чувствовал себя ужасно.

О пережитом критик рассказал в беседе с порталом BLITZ+. Соседов признался, что не знал, за какими очками и кепками прятаться от назойливых фанатов, которые могли узнать его только по голосу. Сергей сильно уставал от бесконечных просьб поклонников о совместном фото.

И те, кто думал, что Соседов мечтает чувствовать себя звездой, сильно ошибаются. Критику совсем не понравилось быть нарасхват у публики.