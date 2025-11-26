«Орден Феникса» – худшая экранизация «Гарри Поттера» наряду с «Дарами смерти»: эти 9 вырезанных сцен объясняют, почему

Пятая часть киносаги о Гарри Поттере, вышедшая в 2007 году, стала одним из самых кассовых блокбастеров года, но при этом — одной из самых коротких в франшизе. На DVD и Blu‑ray «Ордена Феникса» зрители обнаружили девять удалённых эпизодов, которые могли бы глубже раскрыть персонажей и атмосферу Хогвартса. Рассмотрим самые примечательные из них.
Профессор Трелони за трапезой
В сцене праздничного застолья в начале года речь Долорес Амбридж прерывает неловкий инцидент с участием профессора Трелони. Она начинает есть с аппетитом, затем давится и проливает сливки на себя, пытаясь оттереть пятно бокалом шерри.
Хотя эпизод забавный, он затягивается и отвлекает от ключевой реплики Амбридж о вмешательстве Министерства магии в дела Хогвартса — вероятно, поэтому его и вырезали.
Невилл встаёт на защиту Гарри
В книге Невилл открыто поддерживает Гарри, когда тот сталкивается с недоверием сверстников после смерти Седрика Диггори. В удалённой сцене он заявляет, что его бабушка считает статьи «Ежедневного пророка» вздором и собирается отменить подписку.
Однако момент получился слишком резким: Гарри уже уходит, а диалог обрывается на полуслове, что, возможно, и стало причиной его исключения из финальной версии.
Жизнь в гриффиндорской башне
Длинная панорама общей комнаты Гриффиндора показывает повседневную жизнь учеников: Невилл играет со своим растением Mimbulus mimbletonia, Симус и Дин Томас сражаются в шахматы, а у окна целуются студенты.
Эта сцена добавляет глубины миру Хогвартса, напоминая, что за пределами уроков и героических подвигов ученики живут обычной школьной жизнью.
Допрос Трелони: расширенная версия
Когда Амбридж проверяет преподавателей, в удалённом фрагменте её разговор с Трелони становится длиннее. Профессор прорицаний нервничает, утверждает, что «внутренний глаз не видит по команде», и упоминает, что работает в школе уже 16 лет.
Хотя сцена точно передаёт характер персонажа, она замедляет темп повествования — вероятно, это и стало причиной её удаления.
Амбридж одобряет травлю
Почему Амбридж выбрала в свой Инквизиторский отряд именно слизеринцев? Ответ кроется в вырезанной сцене: она и Филч наблюдают, как Драко, Крэбб и Гойл издеваются над младшим учеником, бросая в него снежки и толкая на землю.
Для Амбридж это доказательство, что они «соответствуют стандартам» — сцена ярко иллюстрирует её лицемерную мораль и жестокость слизеринцев.
Филч гасит огонь в волосах Амбридж
После грандиозного побега Фреда и Джорджа, когда в экзаменационном зале царит хаос, Филч тушит огонь в причёске Амбридж. Короткий, но комичный момент мог бы разбавить мрачную атмосферу, однако его вырезали — вероятно, чтобы не отвлекать внимание от последующего видения Гарри о Волан‑де‑Морте.
Монолог Амбридж в Запретном лесу
Перед тем как кентавры утаскивают её, Амбридж произносит более длинный монолог, признаваясь, что ненавидит детей и пыталась «привить дисциплину и уважение к порядку».
Её угрожающий тон и готовность напасть на Гарри и Гермиону усиливают напряжение, а игра Имельды Стонтон заслуживает того, чтобы увидеть этот фрагмент целиком.
Разговор Гарри с Дамблдором
После смерти Сириуса Гарри и Дамблдор беседуют в кабинете директора. Удалённая версия сцены длиннее: Гарри оглядывает Распределяющую шляпу и меч Гриффиндора, что напоминает о его прошлом и грядущих испытаниях.
Этот момент наполнен ностальгией и подчёркивает масштаб его миссии — странно, что его не включили в прокатную версию.
Попытка Рона поддержать Гарри
В вырезанном эпизоде Рон заходит к Гарри в гриффиндорскую башню, когда тот отказывается от еды. Рон тоже говорит, что не голоден, но, получив отказ, уходит и качает головой перед встречей с Гермионой.
Эта маленькая сцена демонстрирует силу их дружбы и желание помочь другу в горе — детали, которые делают персонажей ещё ближе зрителю.
Ранее мы писали: Одну деталь из «Гарри Поттера и Ордена Феникса» не включили в фильм — тем, кто не читал книгу, она наверняка разобьет сердца