Киноафиша Статьи «Орден Феникса» – худшая экранизация «Гарри Поттера» наряду с «Дарами смерти»: эти 9 вырезанных сцен объясняют, почему

26 ноября 2025 18:07
78% от критиков на RT – все еще высоко, но куда ниже, чем у остальных.

Пятая часть киносаги о Гарри Поттере, вышедшая в 2007 году, стала одним из самых кассовых блокбастеров года, но при этом — одной из самых коротких в франшизе. На DVD и Blu‑ray «Ордена Феникса» зрители обнаружили девять удалённых эпизодов, которые могли бы глубже раскрыть персонажей и атмосферу Хогвартса. Рассмотрим самые примечательные из них.

Профессор Трелони за трапезой

В сцене праздничного застолья в начале года речь Долорес Амбридж прерывает неловкий инцидент с участием профессора Трелони. Она начинает есть с аппетитом, затем давится и проливает сливки на себя, пытаясь оттереть пятно бокалом шерри.

Хотя эпизод забавный, он затягивается и отвлекает от ключевой реплики Амбридж о вмешательстве Министерства магии в дела Хогвартса — вероятно, поэтому его и вырезали.

Невилл встаёт на защиту Гарри

В книге Невилл открыто поддерживает Гарри, когда тот сталкивается с недоверием сверстников после смерти Седрика Диггори. В удалённой сцене он заявляет, что его бабушка считает статьи «Ежедневного пророка» вздором и собирается отменить подписку.

Однако момент получился слишком резким: Гарри уже уходит, а диалог обрывается на полуслове, что, возможно, и стало причиной его исключения из финальной версии.

Жизнь в гриффиндорской башне

Длинная панорама общей комнаты Гриффиндора показывает повседневную жизнь учеников: Невилл играет со своим растением Mimbulus mimbletonia, Симус и Дин Томас сражаются в шахматы, а у окна целуются студенты.

Эта сцена добавляет глубины миру Хогвартса, напоминая, что за пределами уроков и героических подвигов ученики живут обычной школьной жизнью.

Допрос Трелони: расширенная версия

Когда Амбридж проверяет преподавателей, в удалённом фрагменте её разговор с Трелони становится длиннее. Профессор прорицаний нервничает, утверждает, что «внутренний глаз не видит по команде», и упоминает, что работает в школе уже 16 лет.

Хотя сцена точно передаёт характер персонажа, она замедляет темп повествования — вероятно, это и стало причиной её удаления.

Амбридж одобряет травлю

Почему Амбридж выбрала в свой Инквизиторский отряд именно слизеринцев? Ответ кроется в вырезанной сцене: она и Филч наблюдают, как Драко, Крэбб и Гойл издеваются над младшим учеником, бросая в него снежки и толкая на землю.

Для Амбридж это доказательство, что они «соответствуют стандартам» — сцена ярко иллюстрирует её лицемерную мораль и жестокость слизеринцев.

Филч гасит огонь в волосах Амбридж

После грандиозного побега Фреда и Джорджа, когда в экзаменационном зале царит хаос, Филч тушит огонь в причёске Амбридж. Короткий, но комичный момент мог бы разбавить мрачную атмосферу, однако его вырезали — вероятно, чтобы не отвлекать внимание от последующего видения Гарри о Волан‑де‑Морте.

Монолог Амбридж в Запретном лесу

Перед тем как кентавры утаскивают её, Амбридж произносит более длинный монолог, признаваясь, что ненавидит детей и пыталась «привить дисциплину и уважение к порядку».

Её угрожающий тон и готовность напасть на Гарри и Гермиону усиливают напряжение, а игра Имельды Стонтон заслуживает того, чтобы увидеть этот фрагмент целиком.

Разговор Гарри с Дамблдором

После смерти Сириуса Гарри и Дамблдор беседуют в кабинете директора. Удалённая версия сцены длиннее: Гарри оглядывает Распределяющую шляпу и меч Гриффиндора, что напоминает о его прошлом и грядущих испытаниях.

Этот момент наполнен ностальгией и подчёркивает масштаб его миссии — странно, что его не включили в прокатную версию.

Попытка Рона поддержать Гарри

В вырезанном эпизоде Рон заходит к Гарри в гриффиндорскую башню, когда тот отказывается от еды. Рон тоже говорит, что не голоден, но, получив отказ, уходит и качает головой перед встречей с Гермионой.

Эта маленькая сцена демонстрирует силу их дружбы и желание помочь другу в горе — детали, которые делают персонажей ещё ближе зрителю.

Ранее мы писали: Одну деталь из «Гарри Поттера и Ордена Феникса» не включили в фильм — тем, кто не читал книгу, она наверняка разобьет сердца

Фото: Кадры из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)
Алексей Плеткин
