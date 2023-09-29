Орбакайте тайно приехала в Москву: срочное дело касалось настоящего отца

Кристина Орбакайте вернулась на родину по веской причине. Артистка не могла остаться в стороне от важного события, которое касалось близкого ей человека. На Троекуровском кладбище состоялось торжественное открытие памятника Борису Моисееву. Певица тайно приехала в Москву, чтобы посетить церемонию. Не все знают, что с ныне покойным музыкантом ее связывают родственные отношения.

Исполнитель хита «Голубая луна» — крестный отец дочери Аллы Пугачевой.

Пока Примадонна была на гастролях, артист возился с маленькой Кристиной. Они всегда были сильно привязаны друг к другу. Можно сказать, что певец заменил Орбакайте настоящего отца. К слову, Аллу Борисовну на могиле близкого друга так и не увидели. Звезда осталась в Израиле, но прислала цветы от своего имени. Интересно, что она хотела оплатить скульптуру, но директор знаменитости Сергей Горох взял все расходы на себя.