Орбакайте спустя полгода воссоединилась с пропавшим сыном: на это невозможно смотреть без слез

Последние месяцы семья Кристины Орбакайте разбросана по миру. Популярная певица и ее младшая дочь Клавдия больше всего времени проводят в США, как и ее старший наследник Никита Пресняков со своей женой. Дени Байсаров, который до этого предпочитал оставаться в России, скрывал свое местоположение и, как оказалось, не так давно встретился с матерью после нескольких месяцев разлуки.

Так, судя по социальным сетям певицы, она вместе с дочерью встретилась с Дени в Европе. В прошлом году Орбакайте в компании детей также устраивала подобное путешествие. И вот спустя 12 месяцев они смогли повторить эту поездку.

Трогательное видео, в котором Дени и Клавдия целуют мать на фоне итальянских пейзажей, не оставило фанатов равнодушными. В комментариях пользователи Сети оставили множество сообщений: они порадовались за воссоединившуюся семью и пожелали им счастья.