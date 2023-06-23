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Орбакайте спустя полгода воссоединилась с пропавшим сыном: на это невозможно смотреть без слез

23 июня 2023 17:45
Орбакайте спустя полгода воссоединилась с пропавшим сыном: на это невозможно смотреть без слез

Родственникам удалось встретиться, несмотря на большие расстояния.

Последние месяцы семья Кристины Орбакайте разбросана по миру. Популярная певица и ее младшая дочь Клавдия больше всего времени проводят в США, как и ее старший наследник Никита Пресняков со своей женой. Дени Байсаров, который до этого предпочитал оставаться в России, скрывал свое местоположение и, как оказалось, не так давно встретился с матерью после нескольких месяцев разлуки.

Так, судя по социальным сетям певицы, она вместе с дочерью встретилась с Дени в Европе. В прошлом году Орбакайте в компании детей также устраивала подобное путешествие. И вот спустя 12 месяцев они смогли повторить эту поездку.

Трогательное видео, в котором Дени и Клавдия целуют мать на фоне итальянских пейзажей, не оставило фанатов равнодушными. В комментариях пользователи Сети оставили множество сообщений: они порадовались за воссоединившуюся семью и пожелали им счастья.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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