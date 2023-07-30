«Орбакайте со стыда сгорает»: жену Преснякова освистали за пикантную провокацию

Избранница Никиты Преснякова Алена Краснова привлекла внимание поклонников откровенной публикацией. Звезда социальных сетей предстала перед подписчиками в ультракоротком платье, дополнив образ чулками и чокером. Наряд акцентировал внимание на фигуре модели, а сама Краснова красовалась чувственным платьем.

Однако пользователи Сети не остались в восторге от провокационного видео. В комментариях они осудили Краснову за публикацию. По их мнению, такое большое количество откровенных записей, которые можно увидеть в ее социальных сетях, говорит и о проблемах девушки с самооценкой, и о сложностях в отношениях с Пресняковым. А сама Краснова лишь пытается привлечь к себе внимание.