«Орбакайте со стыда сгорает»: жену Преснякова освистали за пикантную провокацию
Публика не оценила дерзкую фотосессию знаменитости.
Избранница Никиты Преснякова Алена Краснова привлекла внимание поклонников откровенной публикацией. Звезда социальных сетей предстала перед подписчиками в ультракоротком платье, дополнив образ чулками и чокером. Наряд акцентировал внимание на фигуре модели, а сама Краснова красовалась чувственным платьем.
Однако пользователи Сети не остались в восторге от провокационного видео. В комментариях они осудили Краснову за публикацию. По их мнению, такое большое количество откровенных записей, которые можно увидеть в ее социальных сетях, говорит и о проблемах девушки с самооценкой, и о сложностях в отношениях с Пресняковым. А сама Краснова лишь пытается привлечь к себе внимание.
«Орбакайте со стыда сгорает», «Это сексуально», «Постоянно одно и то же. Самолюбование», — негодуют пользователи Сети.