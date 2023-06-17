Орбакайте разоткровенничалась о Пугачевой: «Прежде чем какие-то действия совершать, надо вперед подумать»

Кристина Орбакайте родилась в 1971 году, когда Алла Пугачева уже была большой знаменитостью. Певице рукоплескала вся страна, но, несмотря на популярность, она находила время на воспитание дочери.

Так, по словам Орбакайте, еще в детстве Примадонна дала ей несколько важных советов, которые изменили ее жизнь. Именно она научила будущую звезду сцены быть готовой ко всем неудачам и сложностям и стараться подготовиться к ним заранее.

«Мама меня всегда учила: „Надо все предвидеть. Прежде чем какие-то действия совершать, немножко вперед подумать“», — рассказывала Орбакайте в одном из интервью.

Подобное отношение, как признается певица, она сохранила на всю жизнь и до сих пор продолжает пользоваться советами матери. Артистка передает эти наставления и своим детям, Никите, Дени и Клавдии, пытаясь подготовить их ко взрослой жизни.