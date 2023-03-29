Орбакайте не первая: Владимир Пресняков ошарашил народ интимным признанием

Владимир Пресняков уже давно считается образцовым семьянином. 13 лет назад он женился на певице Наталье Подольской, которая подарила ему троих сыновей. Но Пресняков не всегда был примерным мужчиной.

До Подольской Владимир состоял в фактическом браке с Кристиной Орбакайте. Однако дочь Примадонны была далеко не первой любовью артиста. Когда Владимир был еще ребенком, он встретил девочку Олю. Она была дочерью известной певицы Жанны Рождественской. Маленький Володя был по уши влюблен в нее, но так и не решился ее поцеловать. До сих пор он вспоминает об Оле, как о самой трогательной детской любви. Кстати, спустя несколько лет она прославилась как певица — именно ее голосом поет Яна Поплавская в сказке «Про Красную Шапочку».

А вот свой первый сексуальный опыт Пресняков получил уже позже — с «ночной бабочкой». По словам певца, это было жуткое событие. С дамы почти сразу слетел парик и ошарашенный Владимир понял, что «девушке» примерно лет 100. Пользователи Сети были шокированы откровением артиста, ведь не каждый решится рассказать на всю страну про свой первый раз, который произошел с «падшей» женщиной. О своем сексуальном дебюте Пресняков поведал на телешоу «Ваша Наташа », ведущей которого, кстати, является его супруга Наталья Подольская.