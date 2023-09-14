Орбакайте не брали в «Чучело», даже зная, чья она дочь: вот что не нравилось Быкову

Картина «Чучело» и по сей день считается одним из самых жестоких и реалистичных фильмов о взрослении. Успеху картины Ролана Быкова поспособствовала игра юной Кристины Орбакайте, воплотившей образ Лены Бессольцевой. Удивительно, но поначалу режиссер не хотел утверждать маленькую актрису.

Во время проб Быков отсмотрел свыше 17 тысяч детей. Никак не получалось найти идеальную девочку на главную роль. Когда на пробы приехала Кристина, мэтр поставил в своем блокноте три жирных минуса напротив ее фамилии. Постановщик видел в своей картине наивного и трогательного ребенка, а претендентка казалась ему слишком сильной и волевой, как вспоминает вдова режиссера Елена Санаева.

Однако со временем Ролан Быков пересмотрел свой взгляд. Он решил, что Бессольцева должна быть девочкой со стрежнем. Именно в тот момент постановщик вспомнил про Орбакайте, которая и получила звездную роль. Об этом рассказывает издание «Комсомольская правда».