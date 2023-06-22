Орбакайте много лет не может забыть о женатом коллеге: скрыть это от посторонних не вышло

Несколько лет назад Кирилл Сафонов и Кристина Орбакайте играли вместе в постановке «Двое на качелях». Артисты слишком правдоподобно вжились в свои роли, из-за чего поклонники даже начали обсуждать их возможный роман. И недавно певица вновь подтвердила эти слухи.

Так, Орбакайте не оставила без внимания день рождения бывшего коллеги. Артистка, уехав жить за границу, проигнорировала многих своих близких и, например, даже не поздравила бывшего отчима Филиппа Киркорова с днем рождения. Однако Сафонову все же посвятила сразу несколько сообщений.

На странице его супруги Саши Савельевой она оставила два трогательных комментария, показав, что не забыла о важном дне для артиста. Как предположили фанаты, артистам далеко не просто так удалось сохранить отношения, несмотря на жизнь в разных странах. Совместная работа сблизила их, и они продолжают поддерживать крепкую связь.