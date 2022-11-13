Орбакайте и в подметки не годится новой жене Байсарова: вот как выглядит красотка

Бизнесмен Руслан Байсаров известен общественности благодаря браку с Кристиной Орбакайте и скандальному разводу с певицей. Байсаров грозился отнять у бывшей жены общего сына Дени и увезти его навсегда в Чечню.

Достоверно неизвестно, сколько раз олигарх был женат и сколькими наследниками обзавелся.

Предпоследней женой Байсарова была Мадина, которая стала супругой бизнесмена в 17 лет. Мадина родила мужу двоих сыновей, но, когда молодая жена перешла тридцатилетний рубеж, брак распался.

Несколько лет назад Руслан Байсаров женился вновь – избранницей 51-летнего олигарха стала 18-летняя красавица Аламат Абубакарова. Но поможет ли красота Аламат удержать любвеобильного Байсарова – покажет время.