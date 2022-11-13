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Киноафиша Статьи Орбакайте и в подметки не годится новой жене Байсарова: вот как выглядит красотка

Орбакайте и в подметки не годится новой жене Байсарова: вот как выглядит красотка

13 ноября 2022 05:10
Орбакайте и в подметки не годится новой жене Байсарова: вот как выглядит красотка

Женился на молодой.

Бизнесмен Руслан Байсаров известен общественности благодаря браку с Кристиной Орбакайте и скандальному разводу с певицей. Байсаров грозился отнять у бывшей жены общего сына Дени и увезти его навсегда в Чечню.

Достоверно неизвестно, сколько раз олигарх был женат и сколькими наследниками обзавелся.

Предпоследней женой Байсарова была Мадина, которая стала супругой бизнесмена в 17 лет. Мадина родила мужу двоих сыновей, но, когда молодая жена перешла тридцатилетний рубеж, брак распался.

Несколько лет назад Руслан Байсаров женился вновь – избранницей 51-летнего олигарха стала 18-летняя красавица Аламат Абубакарова. Но поможет ли красота Аламат удержать любвеобильного Байсарова – покажет время.

Орбакайте и в подметки не годится новой жене Байсарова: вот как выглядит красотка
Фото: Globallookpress.com, Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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