Орбакайте и Пугачеву заставят ответить перед законом: вот что стряслось

У Аллы Пугачевой, которая последние пару лет живет в Израиле, под Москвой остался загородный особняк. Кроме трехэтажного дома на участке звезды есть еще несколько зданий, а вокруг территории установлен высокий забор. В распоряжении Примадонны был и личный пляж. Звезда арендовала всю береговую линию и находящийся на ней пирс. Именно он и стал причиной очередного скандала.

На Аллу Пугачеву и ее старшую дочь подали гражданский иск с требованием снести все строения на берегу Истры. АГН «Москва» сообщает, что подавший иск Анатолий Рыськов требует от артисток обеспечить свободный доступ ко всей береговой полосе.

Для этого они должны будут снести здания, расположенные вблизи пирса.

Суд принял у истца документы, первое заседание по делу назначено на 31 октября. Сама Примадонна пока никак ситуацию не прокомментировала.