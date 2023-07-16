Орбакайте бросила все дела и поехала к Пугачевой: что происходит в семье

Вот уже несколько недель Алла Пугачева вместе с семьей живет в Юрмале. Артистка тяжело переносит жаркий климат Израиля, поэтому решила провести лето на берегу Рижского залива, где погода значительно прохладнее. И, как оказалось, Кристина Орбакайте решила составить матери компанию в поездке.

Так, судя по социальным сетям, певица не так давно приехала в Юрмалу. В своем блоге она показала видео, как катается вдоль моря на велосипеде, и специально поставила геометку.

При этом еще несколько дней назад она проводила отпуск со своим сыном Дени и с дочерью Клавдией в Европе. Как и в прошлом году, они посетили несколько знаковых городов, в том числе и Париж.

Поклонники признаются: они не ожидали от Орбакайте, что она прервет отпуск и поедет к Пугачевой в Юрмалу. Некоторые даже предположили, что поводом для поездки могло стать не только желание увидеться с родственниками, а возможные проблемы со здоровьем у Примадонны. При этом сама Орбакайте пока никак не прокомментировала неожиданную поездку.