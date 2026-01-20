«Оральная агрессия» и разговоры о важном: «Чебурашка 2», «Простоквашино» или «Буратино»? Угадайте сказку по цитате оттуда (тест с подвохом)

«Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2» дружно собрали в российском прокате на новогодних каникулах баснословные миллиарды рублей. На них в кино (возможно, от безысходности – больше-то некуда) сходили миллионы россиян, и вопрос к ним после этого только один: внимательно смотрели?

Все три сказки, пускай и по-своему, поднимают по-настоящему важные для детей, подростков и даже взрослых темы. Значимость любви, семьи, дружбы – все это, может, и незамысловато, но точно с душой, доносят до зрителей все три главных российских премьеры. Но не обходится и без юмора!

Мы выбрали несколько «глубоких со смыслом» и, напротив, забавных цитат из фильмов, о которых точно будут говорить еще долгие месяцы. Разберетесь, какая откуда? Тогда вперед!

