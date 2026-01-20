Оповещения от Киноафиши


Киноафиша Статьи «Оральная агрессия» и разговоры о важном: «Чебурашка 2», «Простоквашино» или «Буратино»? Угадайте сказку по цитате оттуда (тест с подвохом)

20 января 2026 11:50
Кадры из фильмов «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2»

Речь пойдет именно о новых фильмах, которые продолжают покорять прокат.

«Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2» дружно собрали в российском прокате на новогодних каникулах баснословные миллиарды рублей. На них в кино (возможно, от безысходности – больше-то некуда) сходили миллионы россиян, и вопрос к ним после этого только один: внимательно смотрели?

Все три сказки, пускай и по-своему, поднимают по-настоящему важные для детей, подростков и даже взрослых темы. Значимость любви, семьи, дружбы – все это, может, и незамысловато, но точно с душой, доносят до зрителей все три главных российских премьеры. Но не обходится и без юмора!

Мы выбрали несколько «глубоких со смыслом» и, напротив, забавных цитат из фильмов, о которых точно будут говорить еще долгие месяцы. Разберетесь, какая откуда? Тогда вперед!

И не забудьте пройти другой тест: Спрятала на 5 кадрах из фильмов СССР кое-какие детали: предлагаю фанатам угадать, что пропало (тест)

Фото: Кадры из фильмов «Буратино» (2025), «Простоквашино» (2025), «Чебурашка 2» (2025)
Алексей Плеткин
