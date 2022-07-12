«Опять за старое»: засветившуюся с Биланом МакSим растоптали

Певица МакSим и Дима Билан столкнулись с критикой поклонников из-за своего совместного видео на песню «Знаешь ли ты». Мнением фанаты поделились, обсуждая клип на YouTube-канале музыканта.

Сразу же после выписки МакSим из больницы Билан решил, что они должны записать новую версию знаменитой песни. Музыканты несколько месяцев провели в работе и представили не только обновленную композицию, но и трогательное музыкальное видео к ней. Однако, как оказалось, далеко не все поклонники остались в восторге от этого сотрудничества. Как отметили зрители, Дима Билан не подходит со своим куплетом к вокалу МакSим, а самим артистам нужно было записать совершенно новую песню, а не эксплуатировать старое творчество.

«В исполнении одной Максим песня звучит намного лучше. Билан, как певец с таким голосом, абсолютно не вписывается в дуэт с Максим», «Опять за старое... Нужно было что-то новое сделать», «Билан не к месту», «Могли бы и другую песню записать», — делятся мнением пользователи Сети.

Также поклонники вспомнили, что МакSим и ранее занималась подобными экспериментами. Несколько месяцев назад она представила новую версию песни «Отпускаю» с Егором Кридом, что многие фанаты также восприняли весьма негативно.

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