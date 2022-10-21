«Опять за старое?»: засветившаяся на публике дочь Успенской вызвала оторопь

Любовь Успенская наладила отношения с дочерью Татьяной Плаксиной, которая ранее устроила публичный скандал и обвинила мать в домашнем насилии. Звездная наследница долгое время боролась с пагубной зависимостью и сумела вернуться к нормальной жизни. Теперь она строит сольную карьеру.

Королева шансона никогда не скрывала, что оказывает содействие Плаксиной, выступая в качестве ее продюсера. Артистка устраивает выступления для своего чада, видеороликами же впоследствии щедро делится с поклонниками. Одни отмечают, что творчество Татьяны заслуживает внимания, другие относятся к нему с предубеждением.

Разговоры о вокальных данных Плаксиной разгорелись с новой силой после того, как она вышла на сцену во время одного из мероприятий. Его гости слили в сторис своих соцсетей кадры с вызвавшей оторопь звездной наследницей, которая, по мнению многих интернет-пользователей, во время танца странно двигалась и не попадала в такт музыке.