Опять за старое? Тарасов проговорился о совместных планах с Бузовой

35-летний Дмитрий Тарасов снова прошелся по бывшей жене. Футболист, не так давно заявивший об окончании профессиональной карьеры в спорте, теперь занялся медийным бизнесом. Вместе с популярным певцом, своим другом и однофамильцем T-Killah (Александром Тарасовым), Дмитрий работает над развитием предприятия «Родина Медиа». Организация должна объединить под своим брендом звездную футбольную команду и спортивные каналы с новостями. Таким образом Тарасовы собираются популяризировать спорт среди молодежи.

По всей видимости, футболист решил, что для привлечения внимания к бизнесу все средства хороши, а потому сразу же вспомнил о бывшей жене. Как удалось узнать «Комсомольской правде », Дмитрий уже написал Ольге Бузовой письмо с просьбой о примирении и с предложением вступить в «Родина Медиа».

«Жду сейчас от нее обратной связи», — заявил спортсмен изданию.

Тарасов подчеркнул, что не держит зла и агрессии на экс-возлюбленную. А в Сети пользователи раскритиковали футболиста, взявшегося за старое. Они заметили, что Дмитрий часто пиарится на имени бывшей жены.