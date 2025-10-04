Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат

«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат

4 октября 2025 20:03
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат

Сможете ли вы дословно воспроизвести культовые реплики?

Казалось бы, фильм «Белое солнце пустыни» все знают как таблицу умножения. Но одно дело — сюжет, а другое — конкретные реплики.

Помните ли вы цитаты оттуда? Сможете продолжить фразу или вставить недостающее слово? Этот тест как раз и предлагает проверить.

Перед вами будет 5 реплик, а ваша задача — верно их закончить и постараться не ошибиться.

Готовы бросить себе вызов? Тогда поехали. Время узнать, настоящий вы знаток или вам срочно нужно пересмотреть этот шедевр.

Ранее мы писали: От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)

Фото: Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» (1970)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Эх, Вася-Вася»-тест: покажет, как хорошо вы помните «Любовь и голуби» «Эх, Вася-Вася»-тест: покажет, как хорошо вы помните «Любовь и голуби» Читать дальше 4 октября 2025
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает «Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает Читать дальше 3 октября 2025
Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру Читать дальше 5 октября 2025
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест) «Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест) Читать дальше 3 октября 2025
Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Читать дальше 3 октября 2025
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) Читать дальше 2 октября 2025
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест) Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест) Читать дальше 1 октября 2025
«Каждый день бриться — тунеядцем станешь»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов с Олегом Ефремовым по цитате (тест) «Каждый день бриться — тунеядцем станешь»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов с Олегом Ефремовым по цитате (тест) Читать дальше 1 октября 2025
От «Места встречи» до «Трактира на Пятницкой»: тест покажет, как много вы помните о детективных фильмах СССР От «Места встречи» до «Трактира на Пятницкой»: тест покажет, как много вы помните о детективных фильмах СССР Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше