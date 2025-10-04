«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат

Казалось бы, фильм «Белое солнце пустыни» все знают как таблицу умножения. Но одно дело — сюжет, а другое — конкретные реплики.

Помните ли вы цитаты оттуда? Сможете продолжить фразу или вставить недостающее слово? Этот тест как раз и предлагает проверить.

Перед вами будет 5 реплик, а ваша задача — верно их закончить и постараться не ошибиться.

Готовы бросить себе вызов? Тогда поехали. Время узнать, настоящий вы знаток или вам срочно нужно пересмотреть этот шедевр.

