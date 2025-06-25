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Опять Пальто против Кощея: в новом фильме про Пушкина сыграет главная звезда «Слова пацана» — теперь без рэпа, но с магией

25 июня 2025 19:05
Опять Пальто против Кощея: в новом фильме про Пушкина сыграет главная звезда «Слова пацана» — теперь без рэпа, но с магией

Роль поэта досталась юному артисту, но в касте есть и по-настоящему большие звезды.

В этом году в России прямо-таки пушкинский бум: сначала исторический «Пророк» с рэп-батлами, потом сериал «Натали и Александр» с дуэлью из-за градин, а теперь — фэнтези-приключение «Лукоморье» с Кощеем, загадками и школьниками. Да, Пушкина опять перезапускают — на этот раз в духе сказочного квеста.

Проект представили на недавней защите детского кино в Минкульте — и выглядит он как отечественная реинкарнация «Хроник Нарнии». По сюжету, пара школьников (их играют Леон Кемстач и Ника Жукова) попадают в волшебную страну Лукоморье. Вернуться назад можно только в одном случае: если победить Кощея (Павел Прилучный) и разгадать закодированные строки Пушкина.

Мир сказки здесь собран по канону: на дереве — русалка (Олеся Иванченко), по лесу бродит Баба Яга (Елена Валюшкина), а в одной из сцен появляется и сам Пушкин — молодой, живой, в исполнении Артема Кошмана. Сложно сказать, насколько серьёзно фильм обыгрывает все эти образы, но визуально заявка максимально прямолинейна: зелёный дуб, мифические твари, волшебные врата и финальный бой с антагонистом в духе сказочной битвы за мир.

Режиссёр «Лукоморья» — Александр Бабаев, ранее снявший «Сокровища гномов», так что вектор понятен: новогодний прокат, семейная аудитория, акцент на приключения и простую мораль.

Фильм выйдет в 2026 году, и тенденция уже очевидна: в 2020-х образ Пушкина становится идеальной оболочкой для любых жанров — от исторического поп-арт-эпоса до школьного фэнтези. Стихи работают как пароль к другому миру, а сам поэт — то пророк, то мем, то юный помощник героев. Ждем Пушкина-киборга в постапокалипсисе в духе «Безумного Макса»?

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Фото: Кадры из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», из фильма «Пророк» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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