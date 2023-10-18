Опять на те же грабли: Лободу застали в неожиданной компании в Дубае

Светлана Лобода теперь редкий гость в России. Новые хиты исполнительница не выпускает. Многие переживают: где же звезда, не забросила ли она карьеру насовсем? Однако недавно Лободу нашли в Арабских Эмиратах. Оказывается, за приличные суммы знаменитость дает частные концерты.

Выступление Светланы Лободы прошло в фешенебельном отеле Bvlgari. Артистка пела на дне рождения некой девушки по имени Кристина. На концерте звучали композиции «40 градусов», «Твои глаза», «К черту любовь» и другие. Поздравляла изменницу не только эпатажная певица, но и известный уроженец Ирана.

На вечеринке заметили Араша, который исполнил свой хит «Восточные сказки». Много лет восточный мачо жил в Швеции, однако с 2016 года окончательно осел в городе небоскребов. Вел мероприятие актер Александр Белов, как сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».