Опустилась до преступления: о постыдном секрете Ветлицкой заговорили все

В 90-х песни Ветлицкой доносились из каждого телевизора. Но на заре карьеры певица не могла похвастаться ни славой, ни доходами. Ей приходилось работать танцовщицей и выступать на подпевках в музыкальных коллективах. И этих гонораров хватало на жизнь с трудом. В итоге безденежье довело ее до преступления, о котором Ветлицкая жалела всю жизнь.

Чтобы купить продукты, Наталье приходилось собирать пустые бутылки и сдавать их за небольшие деньги. В один из таких походов в магазин наличности хватило лишь на хлеб, пакет молока и пачку не очень качественных сосисок. Ветлицкая собиралась приобрести еще острый соус, но на него денег уже не было. Отчаявшаяся Наталья буквально не могла отойти от полки с продуктами: банка с аджикой так манила певицу, что, улучив момент, она схватила ее и вынесла из магазина. Проступок Натальи никто не заметил. Позже в интервью она признавалась, что ее еще долго мучила совесть за ту злополучную кражу.