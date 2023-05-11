Опухшие старушки: время не пощадило красоток из «Зачарованных» (честное фото)

Ностальгия по культовым сериалам из 1990-х и 2000-х сегодня ощущается как никогда остро. И особое внимание поклонники уделяют многосерийной драме «Зачарованные». Именно поэтому актрисы, исполнившие ведущие роли, стали чаще появляться на публике.

Недавно они вновь посетили мероприятие и с радостью фотографировались со своими фанатами. Один из них выложил в блоге совместный снимок со звездами, который и вызвал ажиотаж в Сети. На нем женщины выглядят как обычные старушки с отекшими лицами.

Сильнее всего время не пощадило Холли Мари Комбс и Шэннен Доэрти. Глаза артисток сильно опухли, кожа обвисла, а на шее видны морщины. Чуть лучше дела обстоят у очаровательной Роуз МакГоун. Она перекрасилась в блондинку и благодаря смене имиджа выглядит гораздо моложе своих коллег по сериалу. Впрочем, возрастные изменения коснулись и ее.