Опухшее лицо и безумный взгляд: как сейчас выглядит фрик Миша из первой «Фабрики звезд»

Больше двух десятилетий назад в эфир вышла первая «Фабрика звезд». На проект мечтали попасть тысячи страждущих, но повезло лишь избранным. Тем удивительнее, что среди участников оказался 26-летний Михаил Гребенщиков. Мужчина был старше своих коллег, не обладал модельной внешностью, да и к тому же не умел петь и танцевать.

Зато артист брал другими качествами. Гребенщиков покорил продюсеров и зрителей благодаря безбашенности и природной харизме. Певец стал главной звездой проекта и выпустил такие хиты, как «Танцы-обниманцы» и «Булки». Шуточные композиции отвязного парня пела вся страна. Неудивительно, что и после проекта «фабрикант» не растерялся.

Михаил Гребенщиков устроился в Школу творческого развития Пугачевой, также артист работает саунд-продюсером и диджеем. Последнее время звезда покоряет шансон. Постаревшего и несколько потрепанного исполнителя до сих пор помнят и любят его поклонники еще со времен «Фабрики». Все благодаря чувству юмора Гребенщикова и его креативности.