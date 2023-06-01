Опухшая, с пугающей улыбкой: Кудрявцева шокировала народ преображением

Недавно красавица Лера Кудрявцева появилась на телевидении после долгого отсутствия. Ведущая была в отпуске в Турции и вернулась из-за границы совсем другим человеком.

Кудрявцева, известная своим пристрастием к косметологии, решилась на очередные метаморфозы. Поклонники телезвезды определили, что она обновила зубы и сделала очередную порцию уколов красоты. Эти меры явно не пошли 52-летней Кудрявцевой на пользу, ведь теперь она выглядит как восковая кукла. Народ был шокирован внешностью Леры.

«Зубы цвета унитаз... и не улыбка уже, а хищная гримаса», «Конкретно на этом фото она выглядит ужасно — лицо, опухшее от уколов, глаза — щелочки», — оставили свое мнение пользователи Сети на Дзен-канале «Ярмарка тщеславия».

Однако сама Кудрявцева отрицает, что когда-либо делала пластику. Лера утверждает, что секрет ее красоты в правильном уходе за кожей и тренировки. Но поклонники не верят ее словам. С годами у телезвезды изменилась форма носа, ее веки стали более подтянутыми, а губы обрели пикантную припухлость. Так что Кудрявцева явно лукавит, когда отрицает свою любовь к пластике.