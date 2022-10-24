Опухоль уже росла в мозгу: признаки рака проявились у Заворотнюк за 10 лет до диагноза

Тяжелая судьба актрисы Анастасии Заворотнюк, которой в 2020 году диагностировали опухоль мозга, не оставляет равнодушной никого из поклонников звезды «Моей прекрасной няни» и «Ледникового периода». Но оказывается, что первые признаки болезни появились у актрисы за 10 лет до этого.

Гример Насти рассказывала СМИ, что еще во время съемок «Моей прекрасной няни» ее мучили головные боли, она неоднократно теряла сознание, и дело заканчивалось вызовом скорой. А после того, как в 2018 году у актрисы и ее супруга, фигуриста Петра Чернышева, в результате процедуры ЭКО родилась долгожданная дочь Мила, здоровье Заворотнюк пострадало еще больше.

Как объяснил журналистам «Комсомольской правды» доктор наук, профессор Александр Тепляшин, глиобластома, обнаруженная в мозгу актрисы, может развиваться там год, а может и 10 лет — все зависит от генетики и провоцирующих факторов. Но опухоли в мозгу чаще всего выявляют именно на последней, терминальной стадии, когда головные боли уже просто невозможно выносить. Именно так и произошло с Заворотнюк.