Опухоль сделала свое дело: от звезды Comedy Woman остались кожа да кости

Надежда Сысоева столкнулась с большими проблемами со здоровьем. После УЗИ звезда Comedy Woman получила тревожные новости.

В груди артистки была обнаружена опухоль. Врачи настояли на необходимости хирургического вмешательства. При этом блондинке пришлось немало поволноваться в ожидании окончательного вердикта медиков, которым предстояло выяснить, не рак ли это.

К счастью, опухоль оказалась доброкачественной. Сысоева обнародовала в социальных сетях снимок, где запечатлена в больничной палате. В подписи к нему она поблагодарила близких за поддержку в это непростое для нее время. Между тем, увидев кадр, интернет-пользователи пришли в ужас.

Надежда и прежде не могла похвастаться пышными формами, но теперь от нее и вовсе остались только кожа да кости. Поклонники желают знаменитости скорейшего выздоровления, выражая надежду на то, что она сможет набрать вес и прийти в себя.