Оптический тест: первая увиденная деталь расскажет все о вашем характере

В представлении большинства людей оптические иллюзии - не более чем забава, развлечение, головоломка, над которой можно посидеть на досуге. Однако мало кто знает, что такие визуальные иллюзии дают ученым обширный материал для изучения. С их помощью исследователи делают выводы о том, какими достоинствами и недостатками обладает человеческая зрительная система и каковы ее особенности. Многие оптические иллюзии стали популярны во всем мире - например, так называемые “змеи Китаоки”, придуманные в начале нулевых японским психологом Акиёши Китаока. Эта иллюзия знакома практически каждому человеку и представляет собой круги, похожие на свернувшихся в клубок змей. При взгляде на такую картинку зрителю кажется, что “змеи” движутся. На самом же деле секрет этой оптической иллюзии строится на чередовании пятен разной степени яркости, которые расположены в определенной последовательности, а также асимметричности. За счет этого и возникает ощущение движения.

В психологии также прибегают к оптическим иллюзиям и картинкам-загадкам, которые способны многое рассказать о характере человека, который на них смотрит и видит в первую очередь те или иные детали. Предлагаем вам пройти один из таких тестов, который раскроет новые грани вашей личности.