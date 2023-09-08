Опроверг известный слух: экс-кавээнщик как на духу заговорил о поведении Маслякова

«Клуб веселых и находчивых» появился в далеком 1961 году. С тех пор за КВН закрепился статус главной юмористической программы страны и кузницы молодых талантов. Много лет шоу возглавляет семья Масляковых: Александр Масляков, его жена Светлана и сын Александр Масляков-младший.

Многие зрители обвиняют передачу в неактуальном юморе и отсутствии новых лиц. Противоречивые отношения царят и внутри КВН: участники жалуются на предвзятое отношение со стороны боссов программы и вездесущее кумовство. Правда, негативное мнение разделяют далеко не все юмористы. На защиту Маслякова встал резидент Comedy Club Демис Карибидис.