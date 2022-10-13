Определите с помощью теста: насколько вы чувствительный человек

Наверняка у каждого из нас есть знакомые, которые крайне болезненно и восприимчиво относятся к каждому пустяку. А может быть, таким человеком являетесь вы сами. Многие чувствительные люди стыдятся своей особенности, стараются скрывать свои эмоции от окружающих, чтобы лишний раз не услышать в свой адрес что-нибудь вроде “плакса” или “слезки на колесиках”. Однако психологи утверждают, что в высокой чувствительности нет ничего страшного. Впервые термин “высокочувствительный человек” в своих работах использовала американский психолог и психотерапевт Элейн Эйрон в 1990-х годах. Она доказала, что восприимчивость и ранимость - вовсе не диагноз и не повод для стыда, а особенность темперамента, которую нужно понять и принять не только окружающим, но и человеку, который наделен этой чертой. Специалисты говорят, что высокочувствительные люди обладают целым рядом достоинств. Великодушие, надежность, умение слушать - вот только несколько из них.

Хотите проверить, насколько вы восприимчивый человек? Пройдите наш тест, который подскажет, можно ли отнести вас к разряду тех, кто очень остро реагирует на события.