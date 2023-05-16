Определите по фамилии, были ли среди ваших предков колдуны и ведьмы

Сегодня фамилия — это то, на что никто уже не обращает внимания. Однако в прошлом «третье имя» было важным индикатором. По фамилии на раз-два определяли происхождение. Ведь до 19-го века у большинства жителей России их просто не было.

Отмена крепостного права подарила бывшим рабам не только свободу, но и фамилию. Однако та в свою очередь стала лакмусовой бумажкой, позволившей определить происхождение каждого отдельного человека. Ведь все фамилии, образованные от профессий и отчеств, такие как Иванов или, например, Кузнецов, ясно говорили об одном: перед вами бывший раб.

Правда, благодаря фамилии можно было определить не только происхождение. На портале «Комсомольская правда» уверены, что ведьмака и колдунью также можно распознать благодаря ей. И вот каким образом.

Сын ворожеи на Руси всегда получал фамилию Ворожеин, Ворожейкин, Знахаркин или какую-то такого рода. Корень всегда указывал на происхождение открыто и прямо. Прятать магические способности среди ведуний и ведунов тогда было не принято.

Были и колдуны, которые лечили настоями и травами. Поэтому не исключено, что фамилии с корнем -зелен- также указывают на волшебное происхождение. Также есть споры о фамилии Прокудин. Так на Руси прозвали шалунов и баловней. Поэтому не исключено, что Прокудины — это тоже род колдунов и ведуний. Если вы Лиходеев, то вы тоже вполне можете быть потомком ведьмы.