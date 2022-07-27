Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду

Прохор Шаляпин осудил певицу Наталью Штурм за выбор жениха. Ранее стало известно, что артистка выходит замуж за своего друга-миллионера.

Не так давно в социальных сетях исполнительницы появилось романтичное видео, в котором ее близкий друг Альберт делает ей предложение во время совместного отдыха. Артистка соглашается стать супругой предпринимателя и признается, что Альберт — это единственный мужчина, которому она может доверять.

Как отметил Шаляпин, еще не так давно Штурм признавалась в любви другому избраннику, который был значительно моложе. Теперь же, расставшись с ним, она решила начать отношения с Альбертом, который оказался преуспевающим предпринимателем.

«Конечно, для тебя совершенно неважно, что он миллионер», — цитирует слова артиста «Экспресс газета ».

Мнением музыкант поделился на премьере фантастического фильма «Хронос», которую певица тоже посетила в компании своего жениха. На красной ковровой дорожке Штурм попала в конфузную ситуацию: неудачно скроенное платье полностью оголило ее бюст на глазах у всех гостей мероприятия.