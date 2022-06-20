Оправдание выходке Пугачевой вывело россиян из себя: «Бессовестные!»

Алле Пугачевой припомнили едва не сорванные гастроли во Владивостоке в 1983 году. Несмотря на 20 планируемых концертов, на полпути из аэропорта в город она остановила кортеж и потребовала вести ее обратно в Москву.

Перепуганным организаторам объяснили, что Примадонну возмутило отсутствие афиш о ее выступлении. Только после того, как за ночь ими обклеили весь Владивосток, Пугачева сменила гнев на милость.

«Звездные замашки у артистов советской эстрады часто были ответной реакцией на долгие годы унизительного труда за копейки, когда к артистам относились как людям второго сорта. Прежде чем попасть на телевидение и стать всенародно любимыми, многие прошли нелегкий путь», — оправдали Аллу Борисовну в программе «Советские звезды. Начало пути ».

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Зрители пришли в негодование. Среди них оказалось множество людей, которые застали времена СССР и помнили, как на самом деле обстояли дела: