Оправдание выходке Пугачевой вывело россиян из себя: «Бессовестные!»
Артистка едва не довела людей до обморока.
Алле Пугачевой припомнили едва не сорванные гастроли во Владивостоке в 1983 году. Несмотря на 20 планируемых концертов, на полпути из аэропорта в город она остановила кортеж и потребовала вести ее обратно в Москву.
Перепуганным организаторам объяснили, что Примадонну возмутило отсутствие афиш о ее выступлении. Только после того, как за ночь ими обклеили весь Владивосток, Пугачева сменила гнев на милость.
«Звездные замашки у артистов советской эстрады часто были ответной реакцией на долгие годы унизительного труда за копейки, когда к артистам относились как людям второго сорта. Прежде чем попасть на телевидение и стать всенародно любимыми, многие прошли нелегкий путь», — оправдали Аллу Борисовну в программе «Советские звезды. Начало пути».
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Зрители пришли в негодование. Среди них оказалось множество людей, которые застали времена СССР и помнили, как на самом деле обстояли дела:
«В 70-х в нашем городе после концертов эти бедные артисты ехали на торговые базы и скупали бриллианты, шубы, японскую технику. Никогда они не бедствовали. Бессовестные!».