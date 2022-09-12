Оправдался на всю страну: Маликова вынудили выступить с заявлением

При виде очаровательных красоток певец забыл о своей жене.

Съемки в шоу «Ну-ка, все вместе!» поставили под угрозу семейное благополучие Дмитрия Маликова. Артист слишком увлекся молодыми исполнительницами, с которыми открыто флиртовал на глазах у изумленной публики.

Например, певице Юлии Митяшовой музыкант заявил, что давно искал такую вокалистку, как она, а другой артистке признался, что она невероятно «красивая девушка», способная очаровать любого мужчину.

Пыл певца вовремя умерил ведущий проекта Николай Басков, напомнивший Маликову о том, что у него есть законная супруга, которой подобное поведение может не понравиться. Тем самым звездный блондин вынудил своего коллегу выступить с заявлением и оправдаться на всю страну.

Певец поспешил уточнить, что, несмотря на все слухи, в его отношениях с Еленой Изаксон все в порядке. «В нашей семье царит любовь», — подытожил исполнитель хита «Звезда моя далекая».