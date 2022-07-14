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Оправдался на всю страну: Пригожина вынудили раскрыть все карты

14 июля 2022 14:10
Оправдался на всю страну: Пригожина вынудили раскрыть все карты

Продюсеру пришлось предъявлять паспорт.

Около недели назад в YouTube-шоу Алена Жигалова прокомментировала конфликт между группой Little Big и Иосифом Пригожиным. Продюсер тогда нелестно высказался о музыкантах, покинувших страну, а они в свою очередь намекнули на наличие компромата на Пригожина. Алена же заявила, что и она сама может раскрыть одну из тайн Пригожина. Блогер припомнила, что на дне рождения сына Киркорова поп-король называл продюсера Валерий, а значит, все это время он просто скрывал настоящее имя.

Резонанс после этого высказывания был настолько огромен, что продюсеру пришлось оправдываться на всю страну. Обеспокоенный продюсер связался с Жигаловой и заверил ее, что никогда не носил имя Валерий. Журналистка вынудила Пригожина раскрыть все карты и в эфире очередного выпуска своего YouTube-шоу даже продемонстрировала снимок его паспорта, где значится имя Иосиф. Свое прежнее заявление Алена объяснила чувством юмора.

«Мне надо поменьше шутить», — подчеркнула Жигалова.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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