Оправдал прозвище Трус? Почему Вицин не отправился воевать на фронт

Среди выдающихся советских актеров было немало фронтовиков — Анатолий Папанов, Владимир Басов, Юрий Никулин, Георгий Юматов. Некоторые из звезд начинали карьеру после демобилизации, другие — переставали сниматься и уходили на фронт добровольцами. Некоторых призыв в войска миновал, например, Евгений Леонов в ту пору работал на авиационном заводе. Не попал на службу и Георгий Вицин, хотя ему тогда было уже 24 года.

Но вопреки расхожему мнению в Сети актер не оправдал «киношное» прозвище Трус, побоявшись войны, а был вынужден продолжать работу. Художественный руководитель театра Ермоловой Николай Хмелев рискнул обратиться к Иосифу Сталину с просьбой не распускать труппу на время военных действий, а, наоборот, позволить актерам чаще гастролировать и поднимать дух оставшихся в тылу граждан. Политик одобрил идею, и Вицин вместе с коллегами отправился выступать в Махачкалу.

Отголоски войны до актера все равно чуть не донеслись. Когда труппа пересекала Каспийское море, ее баржу чуть не потопил немецкий самолет. Трагедии удалось избежать.