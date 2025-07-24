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Киноафиша Статьи «Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»

«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»

24 июля 2025 14:15
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»

Премьера состоится уже 25 июля.

В Сети появились первые оценки фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Рецензии оказались неоднозначными: на Rotten Tomatoes у картины 88 % «свежести», тогда как на Metacritic она набрала лишь 65 баллов из 100.

Публика и критики пока не пришли к единому мнению — одни говорят о новом дыхании для франшизы, другие — о проходной экранизации без особых амбиций.

Среди достоинств чаще всего упоминаются искренность, работа актёров и ощущение возвращения к духу старых комиксов Marvel. Однако в минусы записывают слабую драматургию, некоторую глуповатость и то, что фильм будто сам в себе не уверен.

Чтобы понять, чего ждать от ленты на самом деле, мы пообщались с кинокритиком Евгением Л., автором телеграм-канала Grumpy Entertainment.

«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»

Повтор прежнего сюжета

Судя по всему, в этот раз студия вновь делает ставку на проверенную формулу: «команда супергероев спасает мир». Это может быть как плюсом — узнаваемость, ностальгия, так и минусом — отсутствие свежего взгляда.

«По “Фантастической четвёрке” ничего (в особенности хорошего) не жду. Во-первых, в экранизациях их всегда показывали просто как семью супергероев, которая защищает мир от очередного суперзлодея. Судя по трейлеру, нас ждёт примерно то же самое».

Евгений указывает на то, что подход к персонажам остаётся прежним, хотя материал явно позволяет больше. Получается, что Marvel снова берёт безопасную дорожку, а не пробует удивить зрителя.

«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»

У Marvel проблемы не только с этой лентой

Контекст последних фильмов студии играет не в пользу «Четвёрки». Даже крупные релизы получали сдержанные оценки и не блистали в прокате.

«Во-вторых, все последние фильмы Marvel были откровенно не очень. “Капитан Америка: Дивный новый мир” тянет разве что на проходную серию сериала “Сокол и Зимний Солдат”, а “Громовержцы” — я вообще не понял, почему всем понравились. Они абсолютно неинтересные и довольно однотипные герои».

«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»

По словам критика, Marvel переживает не лучший период, и свежие проекты пока не вселяют особого оптимизма. При этом «Громовержцы», несмотря на «нормальные рецензии», провалились в прокате — то есть даже пресса уже не является гарантом успеха.

Что можно было бы сделать лучше

Важная мысль — потенциал у «Фантастической четвёрки» огромный, но его в кино почему-то регулярно упускают.

«На самом деле “Четвёрку” можно показать совсем с другой стороны. По комиксам они исследователи неизвестного в Мультивселенной Marvel. И можно было бы сделать фильм в духе “Интерстеллара”, показывать другие измерения и тем самым наконец нормально представить Мультивселенную».

Это действительно интересный поворот: не просто драться с врагом, а исследовать границы пространства и времени. Судя по комментариям Евгения, он надеется на научно-фантастический уклон, который был бы свежим и уместным в рамках MCU.

Рид Ричардс как Оппенгеймер Marvel

Сравнение Рида Ричардса с Оппенгеймером — неожиданное и точное. Это сложный персонаж, с которым можно работать на более глубоком уровне, чем просто «умный супергерой».

«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»

«Рид Ричардс — это эдакий Оппенгеймер из мира Marvel. У него тоже можно сделать интересный внутренний конфликт, и в целом было бы интересно посмотреть на его противостояние с Доктором Думом, которого будет играть Дауни мл.».

Если авторы действительно раскроют драму и амбиции Рида, это может стать одной из самых интересных линий MCU. Пока остаётся только гадать — покажут ли нам эту сторону или снова ограничатся банальным экшеном.

А вдруг всё-таки получится?

Несмотря на скепсис, критик всё же не теряет надежду — он хочет посмотреть фильм сам, без влияния чужих мнений.

«Если у Marvel хватит духу это всё показать, то может выйти отличное кино. Я пока специально не читаю рецензии, потому что хочу составить своё мнение и на этой неделе обязательно постараюсь посмотреть».

«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»

Это, пожалуй, самый честный финал: в ситуации, когда студия часто выбирает путь наименьшего сопротивления, хочется верить, что хоть раз они рискнут. Пока прогноз осторожный, но не полностью пессимистичный — значит, шансы всё же есть.

Ранее мы писали: «Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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