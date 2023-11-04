Опозорятся за столом: женщины с этими именами не умеют себя вести в приличном обществе

В прошлые века правилам хорошего тона начинали обучать с самых малых лет. В современном мире родители, конечно же, тоже уделяют достаточно времени азам этикета, учат малыша подобающе вести себя в обществе, за столом и во время беседы. Однако не всегда эти знания задерживаются в голове ребенка. Став взрослым, он то и дело демонстрирует окружающим свою невоспитанность. Эксперты назвали три женских имени, обладательницы которых постоянно забывают о хороших манерах.

Галина

За обладательницей этого имени закрепилась репутация зануды. Где бы ни появилась Галина, она непременно начнет учить жизни окружающих. Завидев ее издалека, многие знакомые переходят на другую сторону улицы или стараются завести разговор с кем-то другим. Однако даже эти «меры предосторожности» не спасают от Галиных советов.

Именно эта женщина способна ляпнуть в гостях что-нибудь неловкое и не заметить этого.

Например, заявить, что такой интерьер давно вышел из моды, или похвалить стрижку хозяйки, не забыв при этом добавить: «Так ты выглядишь гораздо моложе». Если кто-нибудь из присутствующих тихонько укажет Галине на ее бестактность, та громко возмутится и уйдет, хлопнув дверью.

Снежана

Общение со Снежаной напоминает поездку на американских горках – никогда не знаешь, в какую сторону занесет. Обладательница этого имени обожает сплетничать и не брезгует пикантными разговорами в любой компании. Даже на совершенно незнакомых людей Снежана способна вывалить гору ненужных им «жареных» фактов.

Из-за своей болтливости женщина, нареченная этим именем, нередко оказывается в неловких ситуациях.

Ничтоже сумняшеся она выдаст новому знакомому конфиденциальную информацию, а потом окажется, что речь идет о его коллеге или родственнице. В такие моменты Снежана торопится сбежать, не извинившись.

Юлия

Женщина, названная этим именем, любит распоряжаться окружающими. «Сделай то, принеси се», – примерно так Юля общается с друзьями, близкими и коллегами. Одни уже привыкли к таким чудачествам и не обращают на них внимания, а вот кого-то это вполне может задеть. Особенно если Юлия начинает командовать, не спросив разрешения у настоящего хозяина ситуации.

В результате возникают конфликты и недопонимания. Юля обижается, ведь, по ее словам, она хотела как лучше!

Впрочем, обладательницы ими, как правило, наделены превосходными актерскими способностями. Убедившись, что окружающие поверили, Юлия снова по-тихому берется за старое.