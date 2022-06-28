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Опозорившуюся на глазах дочери-подростка Волочкову призвали одуматься

28 июня 2022 11:00
Опозорившуюся на глазах дочери-подростка Волочкову призвали одуматься

Пользователи Сети не оценили наряд знаменитости.

Анастасия Волочкова столкнулась с критикой поклонников из-за своего образа на снимке с дочерью Ариадной. Соответствующей публикацией танцовщица поделилась в личном Telegram-канале.

Как призналась балерина, не так давно она решила провести время в компании своей дочери, которая вот уже несколько лет живет отдельно. Специально для свидания наследница артистки приехала в ее загородный особняк, а снимками со встречи Волочкова и поделилась в своих социальных сетях. Однако далеко не все подписчики остались в восторге от опубликованных кадров. Многие осудили знаменитость за выбор наряда для встречи, посчитав его чересчур откровенным и неуместным.

Опозорившуюся на глазах дочери-подростка Волочкову призвали одуматься

«Зачем показывать этот стыд, белье?», «Научите ее уже правильно подбирать одежду», «Ну почему она опять голая?» — делятся мнением подписчики.

Также фанаты призвали балерину обратиться за помощью к стилистам, которые смогли бы подобрать ей наряды на все случаи жизни.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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