Опозорился под «фанеру»: честные кадры с пьяным Лепсом утекли в Сеть

Одним из самых известных хитов Григория Лепса является знаменитая «Рюмка водки на столе». Очевидно, исполняет ее артист со знанием дела. Перед одним из концертов звезды одной рюмкой явно не обошлось.

Во время выступления в Ростове-на-Дону вокалист решил расслабиться. Так как петь предстояло под фонограмму, Лепс употребил горячительного и отправился на сцену. Но с количеством артист не рассчитал и в итоге еле стоял на ногах перед многочисленными зрителями. Немного пошатавшись, Григорий рухнул прямо на руки подоспевших охранников. Инцидент успели заснять на камеру зрители.

Для Лепса подобное поведение не редкость. Звезда сцены не раз появлялся на публике в нетрезвом состоянии. Ранее в Сети обсуждали, как певец орал матом со сцены или лез в драку со своими поклонниками. Фанаты переживают, что злоупотребление спиртным не доведет артиста до добра.