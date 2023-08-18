Опозорился на всю страну и умер: участь молодого жениха звезды «Экипажа» шокирует

Ирина Акулова в 70-х и 80-х была известна как яркая и успешная актриса. Звезда снималась во множестве фильмов, а также играла на сцене МХАТа имени Горького. Однако в последнее время она поставила карьеру на паузу и теперь привлекает внимание лишь скандалами своей личной жизни.

Уже несколько лет Акулова живет в городке Кинешма Ивановской области. Она ведет быт в одиночку, но не так давно за ней начал ухаживать ее сосед Юрий. Мужчина, который на 17 лет младше звезды экрана, представился бизнесменом и несколько раз сделал предложение артистке, обещая оберегать ее и заботиться, но каждый раз сталкивался с отказом.

Однако предприниматель не остановился. В четвертый раз он попросил Акулову выйти за него замуж в эфире шоу Андрея Малахова. Но артистка вновь не стала его женой на глазах у всей страны.

После этого у Юрия, как пишут СМИ, обострились давние проблемы со здоровьем. День ото дня ему становилось все хуже и хуже. В последний раз его видели около продуктового магазина просящим милостыню. А чуть позже он скончался, оставив Ирину Акулову одну.