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Опозорился на всю страну и умер: участь молодого жениха звезды «Экипажа» шокирует

18 августа 2023 10:15
Опозорился на всю страну и умер: участь молодого жениха звезды «Экипажа» шокирует

Судьбу мужчины вряд ли можно назвать счастливой.

Ирина Акулова в 70-х и 80-х была известна как яркая и успешная актриса. Звезда снималась во множестве фильмов, а также играла на сцене МХАТа имени Горького. Однако в последнее время она поставила карьеру на паузу и теперь привлекает внимание лишь скандалами своей личной жизни.

Уже несколько лет Акулова живет в городке Кинешма Ивановской области. Она ведет быт в одиночку, но не так давно за ней начал ухаживать ее сосед Юрий. Мужчина, который на 17 лет младше звезды экрана, представился бизнесменом и несколько раз сделал предложение артистке, обещая оберегать ее и заботиться, но каждый раз сталкивался с отказом.

Однако предприниматель не остановился. В четвертый раз он попросил Акулову выйти за него замуж в эфире шоу Андрея Малахова. Но артистка вновь не стала его женой на глазах у всей страны.

После этого у Юрия, как пишут СМИ, обострились давние проблемы со здоровьем. День ото дня ему становилось все хуже и хуже. В последний раз его видели около продуктового магазина просящим милостыню. А чуть позже он скончался, оставив Ирину Акулову одну.

Опозорился на всю страну и умер: участь молодого жениха звезды «Экипажа» шокирует
Фото: Кадры из фильма «Экипаж» (1979), кадры из программы «Прямой эфир»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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