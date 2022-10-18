Опозорился и сдался: реклама абортов вышла боком великому режиссеру СССР

Сергей Эйзенштейн стал кинозвездой еще при жизни, заработав славу не только в СССР, но и во всем мире. Постановщик мог позволить себе ездить по миру, знакомиться с иностранными коллегами, а однажды ему даже предлагали небольшую подработку. Однако далеко не всегда этот опыт был удачным.

Например, во время поездки в Швейцарию с Григорием Александровым местные продюсеры решили связаться с ними и предложить снять ролик об абортах. Дело в том, что в то время власти страны активно продвигали эту инициативу и искали способ, как рассказать гражданам о преимуществах этой процедуры. Поэтому они и пригласили двух советских звезд снять видео.

Эйзенштейн и Александров согласились на неожиданное предложение. Они подготовили всю студию, но продюсеры не могли найти рожениц, поэтому постановщику пришлось импровизировать. Он попросил Александрова загримироваться и притвориться роженицей, тогда как профессиональная медсестра должна была помогать ему.

Приглашенная акушерка согласилась на необычное предложение, но подошла к вопросу слишком серьезно. В самом начале съемок она спросила у Александрова, лежащего на кушетке, первые ли это роды для него, чем вызвала приступ смеха у всех присутствующих. Участники съемок не могли остановиться, а когда пришли в себя, то решили отказаться от сотрудничества.

Комичная ситуация не осталась без внимания публики. Как до сих пор уверены поклонники, Эйзенштейн и Александров подошли слишком безответственно к такому ролику и к работе за рубежом, поэтому не только испортили свою репутацию перед европейскими продюсерами, но и могли оказаться в немилости властей СССР. Знаменитостям нужно было быть намного внимательнее и осторожнее, чтобы обезопасить себя.