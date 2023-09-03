Опозорили на всю страну: сестры Вертинские в ужасе от вранья об отце

Александр Вертинский уже при жизни стал настоящей легендой эстрады. Музыкант покорил поклонников по всему миру, а билеты на его выступления раскупались за считанные часы. Прославленный артист и его жизнь интересует уже не одно поколение фанатов, а не так давно на экраны вышел сериал, посвященный Вертинскому.

Проект рассказывает о жизни певца через его главные композиции. В сериале можно увидеть молодость Вертинского, его путешествия по миру и возвращение в военный Советский Союз. Консультировали создателей сериала Анастасия и Марианна, дочери звезды сцены, однако к их мнению не прислушивались.

По словам Анастасии, в сериале показано много недостоверных фактов о ее отце. Например, ему приписывали романы, которых на самом деле не было.

«Все его дружбы, например, с Верой Холодной, трактуются как романы. Ну, мы никто в это время не жили, свечи никто не держал, но, насколько мы знаем, это была дружба», — уверяет наследница певца в шоу «Док-Ток».

Вертинская уверена, что этот сериал не нужно воспринимать как документальный. В большинстве эпизодов присутствует выдумка, связанная с жизнью артиста, поэтому сериал выглядит скорее как альтернативная история о прославленном музыканте.