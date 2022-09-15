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Опозорили имя после смерти: вечер памяти Пьера Нарцисса закончился в полиции

15 сентября 2022 11:30
Опозорили имя после смерти: вечер памяти Пьера Нарцисса закончился в полиции

Без женской драки не обошлось.

Валерия Калачева, экс-супруга Пьера Нарцисса, решила почтить память своего покойного мужа. Для этого она собрала близких и друзей музыканта в одном из столичных караоке-клубов. Однако вечер пошел не по плану.

Когда журналисты уже планировали разойтись, в заведение пришла нежданная гостья — девушка, которая после смерти Нарцисса заявила о том, что была его женой. Калачева терпеть присутствие пусть и бывшей, но все же соперницы не пожелала и набросилась на нее с кулаками.

О своей выходке Калачева не жалеет. Корреспондентам портала Super она заявила, что вечер памяти музыканта был устроен для узкого круга лиц, а «самозванка» пришла, чтобы спровоцировать конфликт. В результате две пассии исполнителя, опозорившие его имя после смерти, отправились в полицию, где написали заявления друг на друга.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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