Опозорилась на всю страну: подарок Шукшиной для матери обернулся полным фиаско

Актриса Мария Шукшина обратилась в программу «Идеальный ремонт», чтобы преобразить кухню-гостиную в апартаменты. Роскошное жилье звезда планировала подарить своей матери – Лидии Федосеевой-Шукшиной. Однако желание сэкономить вышло Шукшиной боком.

Пользователи Сети раскритиковали сомнительный ремонт, который сделали актрисе.

«Цветовая гамма тяжеловата. Не смогла бы жить в таком интерьере», «Никогда не пойму желтый или цвет охры на стенах – ужасно, для бабуси пойдет! Дизайнеру пора на покой», «Ужас, какое уродство. И все оттенки грязи», – писали комментаторы.