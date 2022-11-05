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Киноафиша Статьи Опозорилась на всю страну: подарок Шукшиной для матери обернулся полным фиаско

Опозорилась на всю страну: подарок Шукшиной для матери обернулся полным фиаско

5 ноября 2022 11:20
Опозорилась на всю страну: подарок Шукшиной для матери обернулся полным фиаско

Не все оценили странные дизайнерские решения.

Актриса Мария Шукшина обратилась в программу «Идеальный ремонт», чтобы преобразить кухню-гостиную в апартаменты. Роскошное жилье звезда планировала подарить своей матери – Лидии Федосеевой-Шукшиной. Однако желание сэкономить вышло Шукшиной боком.

Пользователи Сети раскритиковали сомнительный ремонт, который сделали актрисе.

«Цветовая гамма тяжеловата. Не смогла бы жить в таком интерьере», «Никогда не пойму желтый или цвет охры на стенах – ужасно, для бабуси пойдет! Дизайнеру пора на покой», «Ужас, какое уродство. И все оттенки грязи», – писали комментаторы.

Впрочем, сама Мария Шукшина проделанной работой осталась довольна.

Опозорилась на всю страну: подарок Шукшиной для матери обернулся полным фиаско
Фото: кадры из телепередачи "Идеальный ремонт" (2013), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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