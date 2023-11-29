Опозорилась на весь СССР: Вертинскую еще долго стыдили за эту пикантную сцену в кино

Анастасия Вертинская прославилась десятками успешных фильмов. Артистка снималась лентах «Война и мир», «Не горюй!» и других, но полюбили ее поклонники за роль Гуттиэре в фантастической картине «Человек-амфибия». При этом мало кто знал, что эта роль едва не стоила Вертинской репутации и карьеры.

Дело в том, что в одной из сцен Ихтиандр, роль которого исполняет Владимир Коренев, спасает утонувшую Гуттиэре. Он поднимает девушку со дна, и в этом эпизоде Вертинская предстает перед публикой в весьма пикантном для своего времени купальнике, который подчеркивает ее формы.

И именно из-за этих сцен советские критики набросились на молодую артистку. Вертинскую осуждали за излишне откровенный наряд и за сами кадры, в которых видна ее фигура. В прессе того времени вышло немало материалов, осуждающих Вертинскую. Но молодая актриса смогла справиться с давлением, а смелая роль не испортила ее карьеру. Фильм же в итоге стал лидером проката 1962 года и классикой советского кино.