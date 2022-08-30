Опозорилась на людях: зависимость сыграла злую шутку с Гузеевой

Лариса Гузеева знает не понаслышке, что такое зависимость. Долгое время артистка не могла прожить и дня без горячительных напитков. Дошло до того, что из-за своей пагубной привычки она выставила себя в неприглядном свете.

Знаменитость призналась, что к спиртному ее приобщил первый муж. По уверению Гузеевой, вместе с ним она «пила так, что люстры качались». Все это не могло не отразиться и на творчестве любимой многими актрисы.

Как пишет «МК », однажды Гузеева сорвала спектакль, поскольку вышла на сцену в нетрезвом состоянии. Во время театрального представления артистка вдруг решила упасть на сцену, после чего начала кататься по ней и нести «отсебятину». В зале возникла некая напряженность: зрители не были готовы к такому перформансу.

Впоследствии звезда поняла, что опозорилась на людях, поэтому решила бороться с зависимостью, которая сыграла с ней злую шутку. Теперь пьяные выходки телеведущей остались в прошлом.