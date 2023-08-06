Опозорила всех фигуристок: Трусова сделала дерзкое заявление

Александра Трусова — одна из ярчайших звезд российского фигурного катания. Серебряный призер олимпийских игр приоткрыла закулисье этого красивого вида спорта и неожиданно опозорила всех фигуристок.

Спортсменка призналась, что вся ее жизнь долгие годы «крутилась» только вокруг фигурного катания. Но за это время у Трусовой так и не появилось близких подруг среди коллег. Рассуждая на тему о том, почему так вышло, Александра сделала дерзкое заявление.

Общаясь с Ляйсан Утяшевой, «русская ракета» заметила, что женском фигурном катании дружбы не существует.

«Не может быть подруг», — отметила она в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

Александра подчеркнула, что в мужском фигурном катании дела обстоят иначе — там спортсмены могут поддерживать дружеские отношения. А вот фигуристки, напротив, не стремятся заводить подруг, поскольку видят друг в друге только соперниц.